Белгород, 3 октября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. В Белгородской области от действий украинской армии за сутки погибли четыре человека, ещё 24 были ранены, сообщил 3 октября губернатор Вячеслав Гладков.

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«Четыре человека мирных жителей погибли от Вооружённых сил Украины, 24 мирных жителя получили ранения», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область 2 октября. Утром ранение получил водитель грузовика, попавшего под удар украинского беспилотника в селе Черемошное.

Позже Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела села Крапивного в Шебекино. Ещё четыре человека получили ранения.

Затем появилось сообщение об ударе FPV-дронов по двум грузовым автомобилям на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Водитель одного из грузовиков погиб.

Вечером 2 октября ранение получил мужчина в селе Ясные Зори. Украинский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехал мирный житель.

В ночь на 3 октября Гладков сообщил о ранении, полученном мирной жительницей в результате удара украинского дрона, сбитого над Старым Осколом.