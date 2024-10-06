Нижний Тагил, Свердловская область, 6 октября, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в покушении на убийство 78-летней пенсионерки-волонтера в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Женщина занимается сбором гуманитарной помощи и плетёт маскировочные сети для бойцов СВО. В ночь на 1 октября неизвестные подожгли двери её квартиры. Спасатели вызволили женщину из горящего жилища через окно. Пострадавшая получила ожоги и в тяжёлом состоянии попала в больницу. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

«Установлены и задержаны двое уроженцев Нижнего Тагила, 2005 и 2006 годов рождения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — сказал Шульга, слова которого приводит телеканал РЕН ТВ.

Старший помощник опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что причиной нападения на женщину стала её помощь российским военным. Шульга уточнил, что, по предварительным данным, подозреваемые имели личные неприязненные отношения с родственником потерпевшей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Марий Эл 43-летний местный житель, угрожая трём женщинам убийством, бросил в спальню, где они находились, зажженные газеты. После этого он заблокировал дверь комнаты с помощью палки. Затем он поджёг прихожую, запер дверь и ушёл. Мужчина пошёл на это после конфликта с указанными женщинами, одна из которой являлась его сожительницей.

Две потерпевших смогли покинуть квартиру самостоятельно через окно на втором этаже, третью спасли пожарные. Мужчину обвинили в попытке убийства двух или более лиц общеопасным способом.