Нижний Тагил, Свердловская область, 2 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В городе Нижний Тагил в Свердловской области двое мужчин подожгли дверь 78-летней женщины, которая плетёт маскировочные сети для бойцов спецоперации и собирает гуманитарную помощь, сообщил 2 октября Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

Нападение произошло в ночь на 1 октября на улице Красноармейской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в подъезд зашли двое мужчин с рюкзаками. Подпалив дверь, они скрылись, после чего вспыхнул сильный пожар.

Спасатели вызволили женщину из горящей квартиры через окно. Она получила сильные ожоги и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. В огне погибла кошка пенсионерки. Из горящего дома эвакуировали 11 человек, в том числе троих детей.

Полиция разыскивает поджигателей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Ульяновске мужчина избил пенсионерку, продававшую цветы на улице. Он трижды ударил женщину, сидевшую у входа в магазин, кулаком в лицо и скрылся.

Избиение зафиксировала камера видеонаблюдения. МВД возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Мужчину задержали.