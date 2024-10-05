За сутки в Сирию через границу Ливана прошло более 5,6 тысячи беженцев
ЦПВС: 5615 беженцев пересекли за сутки границу Ливана с Сирией
Дамаск, 5 октября, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Свыше 5,6 тысячи человек за сутки покинули территорию Ливана через границу с Сирией, сообщил на брифинге 5 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
Его слова приводит пресс-служба Министерства обороны РФ. Замглавы центра уточнил, что беженцы использовали для пересечения границы пункты пропуска «Эль-Арида», «Эль-Джавасия», «Эд-Дабухия», «Джаср-эль-Камар» и «Джайдут-Ябус».
Игнасюк также отметил, что ЦПВС выявил ухудшение гуманитарной обстановки в провинциях на юге Сирии из-за израильской военной операции на территории Ливана.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям израильских военных, целью вторжения является уничтожение объектов ливанской шиитской организации «Хезболла». ЦАХАЛ также заявила, что задействовала в наземной операции военно-воздушные силы и артиллерию.
С ночи 5 октября израильская авиация нанесла удары по 16 населённым пунктам Ливана. В числе прочего атаке подвергся Бейрут, где ЦАХАЛ произвела серию бомбардировок южного пригорода. Кроме того, израильский беспилотник атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана.
Телекомпания Al Jazeera со ссылкой на центр экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения распространила информацию о том, что в результате ударов Израиля погибли не менее 25 жителей арабской республики. Ещё более 120 человек получили ранения.