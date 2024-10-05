Бейрут, 5 октября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В результате израильских атак в пятницу, 4 октября, погибли 25 жителей Ливана, сообщила телекомпания Al Jazeera со ссылкой на центр экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.

Bilal Jawich/Global Look Press

«В результате израильских ударов по Ливану в пятницу погибли 25 человек и 127 получили ранения», — говорится в сообщении.

Вечером 4 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. По сообщению израильских военных, удары наносились по складам с оружием, ракетным установкам и другим объектам военной инфраструктуры.

С ночи 5 октября израильская авиация нанесла удары по 16 населённым пунктам Ливана. Источник Al Arabiya сообщил, что новый генсек «Хезболлы» Хашем Сафиеддин погиб вместе с помощниками и полевыми командирами движения при атаке израильских военных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, отметила дипломат.