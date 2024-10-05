Исламабад, 5 октября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Матч между национальными сборными Пакистана и России по футболу может состояться в ноябре. Об этом в беседе с «РБ Спорт» 5 октября заявил медиаменеджер пакистанской команды Мухаммад Яшал.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Мы направили ответ, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло», — сообщил Яшал.

По его словам, сборная начнёт готовиться сразу, как только будет получен ответ от Российского футбольного союза (РФС).

Как передавало ИА Регнум, ранее днём 5 октября сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России, запланированный на октябрь. Причиной стала нехватка времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов. При этом национальная команда готова провести встречу в ноябре.

Позже в этот день директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири заявил, что в ноябре может состояться товарищеский матч футбольных сборных России и Сирии. По его словам, по проведению встречи активно ведутся переговоры с РФС.

В сентябре у российской футбольной сборной были запланированы два матча в рамках товарищеского турнира с командами Вьетнама и Таиланда. 5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировалась игра с таиландцами, но её отменили из-за непогоды.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте 2022 года приняли решение отстранить сборные России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.