Москва, 5 октября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Кенгурёнок вида валлаби Беннета по кличке Греча из Московского зоопарка начала питаться «взрослой» едой. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе зоопарка.

Кадр из видео

Вес животного составляет порядка 8 кг. Кенгурёнка кормят не только ветками и травой. Чтоб разнообразить рацион, ей предлагают свежие овощи и фрукты, а также крупы, семечки подсолнуха и витаминно-минеральные добавки.

«В начале видео мама Плюша позволяет киперу осмотреть и ощупать себя. Сзади нее папа Гречи Плутон. А в конце видео сама Греча», — указано в Telegram-канале зоопарка.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября стало известно о похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка. На следующий день, 1 октября, два кенгурёнка пропали из зоопарка в Калужской области.

Правоохранители 2 октября задержали во Владимирской области карлика Ивана Некрасова, подозреваемого в похищении трёх кенгурят из зоопарков. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша он успел продать в Москве. Суд арестовал злоумышленника на два месяца. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в помещение (п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ). При этом сам обвиняемый извинился за свои действия и объяснил, что не имел злых умыслов.

3 октября стало известно, что Некрасов в октябре 2020 года пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку. Свои планы он обосновал необходимостью перевезти крокодила в более тёплый климат.