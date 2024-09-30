Ярославль, 30 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Из ярославского зоопарка пропал кенгурёнок Крош, сообщил 30 сентября Telegram-канал «112».

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Полиция выясняет обстоятельства исчезновения животного. Самостоятельно детёныш кенгуру сбежать не мог, потому что он ещё маленький и зависит от матери. Если детёныша не найдут в ближайшее время, ему грозит гибель.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919817" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кенгурёнка Кроша украли из ярославского зоопарка

В связи с пропажей кенгурёнка возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в немецком городе Люнебахе в 2018 году из зоопарка сбежали несколько крупных млекопитающих, включая медведя, двух тигров, двух львов и ягуара. Всех, кроме медведя, удалось вернуть в клетки.

В этом году в разгар лета начали появляться сообщения от жителей Химок о лосёнке. Он бегал по дорогам и газонам. Предположительно, детёныш забрёл в город из национального парка «Лосиный остров» и не мог вернуться обратно.