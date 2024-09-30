Из ярославского зоопарка украли кенгурёнка Кроша
Ярославль, 30 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Из ярославского зоопарка пропал кенгурёнок Крош, сообщил 30 сентября Telegram-канал «112».
Полиция выясняет обстоятельства исчезновения животного. Самостоятельно детёныш кенгуру сбежать не мог, потому что он ещё маленький и зависит от матери. Если детёныша не найдут в ближайшее время, ему грозит гибель.
В связи с пропажей кенгурёнка возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА Регнум, в немецком городе Люнебахе в 2018 году из зоопарка сбежали несколько крупных млекопитающих, включая медведя, двух тигров, двух львов и ягуара. Всех, кроме медведя, удалось вернуть в клетки.
В этом году в разгар лета начали появляться сообщения от жителей Химок о лосёнке. Он бегал по дорогам и газонам. Предположительно, детёныш забрёл в город из национального парка «Лосиный остров» и не мог вернуться обратно.