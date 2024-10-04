Ярославль, 4 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Похитивший трёх кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях Иван Некрасов арестован на два месяца. Такой вердикт вынес судья в ходе заседания 4 октября.

Belkin Alexey/Global Look Press

По результатам рассмотрения первого эпизода с кражей в зоопарке под Ярославлем карлику были предъявлены обвинения в краже с незаконным проникновением в помещение (п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ). При этом сам обвиняемый извинился за свои действия и объяснил, что не имел злых умыслов.

«Я просто увидел его и украл. Я просто гулял по зоопарку, хотел львиный рык услышать и с канадским зоопарком сфотографироваться. И всё, больше ничего не хотел делать. Я прошу прощения», — сквозь слёзы сказал Некрасов.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября украденный из ярославского зоопарка кенгурёнок Крош найден живым в Королёве Московской области.

О похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка стало известно 30 сентября. На следующий день, 1 октября, два кенгурёнка пропали из зоопарка в Калужской области. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Правоохранители 2 октября задержали во Владимирской области карлика Некрасова, подозреваемого в похищении трёх кенгурят из зоопарков. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша он успел продать в Москве.

Как стало известно 3 октября, похитивший трёх кенгурят из зоопарков мужчина имеет несколько судимостей за мелкие кражи. Он пользовался своим маленьким ростом, чтобы проникать в квартиры через окна.

Позднее 3 октября стало известно, что Некрасов в октябре 2020 года пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку. Свои планы он обосновал необходимостью перевезти крокодила в более тёплый климат.