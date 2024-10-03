Москва, 3 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Карлик, похищавший из зоопарков кенгурят, в октябре 2020 года пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку, сообщил 3 октября источник ИА Регнум.

МВД России

Как рассказал собеседник агентства, вышедший из мест лишения свободы по УДО карлик отправился в отдел полиции попросить письменного разрешения на переезд. Новым местом для жительства он выбрал город Сочи.

В отделении полиции мужчина открыл свою сумку и достал из неё маленького крокодила. С его слов, он решил позаботиться о рептилии, так как в скором времени наступят холода, а крокодила необходимо перевезти на юг страны.

Сотрудники полиции изъяли рептилию. Крокодила решили направить в ветеринарную клинику, чтобы специалисты проверили его состояние здоровья. После этого рептилию можно было передать в зоозащитную организацию.

Как сообщало ИА Регнум, о похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка стало известно 30 сентября. На следующий день, 1 октября, двух кенгурят похитили из зоопарка в Калужской области. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Правоохранители 2 октября задержали во Владимирской области карлика Ивана Некрасова, подозреваемого в похищении трёх кенгурят из зоопарков. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша он успел продать в Москве.

Как стало известно 3 октября, похитивший трёх кенгурят из зоопарков мужчина имеет несколько судимостей за мелкие кражи. Он пользовался своим маленьким ростом, чтобы проникать в квартиры через окна.