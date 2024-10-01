Калуга, 1 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В Калужской области расследуется уголовное дело о хищении двух детёнышей кенгуру. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале управления МВД по региону. Тем временем это уже второй случай хищения кенгуру из российских зоопарков за последние два дня.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«30 сентября в отдел полиции в Жуковском районе поступило сообщение о хищении с территории парка двух кенгурят. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало 30 сентября ИА Регнум, из ярославского зоопарка пропал кенгурёнок Крош. Полиция выясняет обстоятельства исчезновения животного. Отмечается, что самостоятельно Крош сбежать не мог, потому что он ещё маленький и сильно зависит от матери. Если детёныша не найдут в ближайшее время, ему грозит гибель.

В марте ручная самка кенгуру Беннетта по кличке Гранди погибла в зоопарке Белгорода при обстреле города со стороны украинской армии. В память о Гранди сотрудники зоопарка пообещали высадить виноград, как только закончатся боевые действия.