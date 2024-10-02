Владимир, 2 октября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Правоохранители задержали во Владимирской области карлика, подозреваемого в похищении трёх кенгурят из российских зоопарков. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Илья Наймушин

Его причастность к преступлениям установили, отследив перемещения по номеру телефона. Один и тот же абонент в момент происшествий находился и возле Ярославского, и возле Калужского зоопарков, которые находятся на расстоянии нескольких сотен километров.

У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша карлик успел продать в Москве. Злоумышленника допрашивают. Также он планировал ещё одного кенгурёнка обменять на макаку.

Поиски злоумышленника осложнялись из-за очень низкого роста мужчины. Сначала его приняли за ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, о похищении кенгурёнка из ярославского зоопарка стало известно 30 сентября. Он ещё сильно зависел от матери, и отлучение от неё опасно для жизни детёныша.

На следующий день, 1 октября, двух кенгурят похитили из зоопарка в Калужской области. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.