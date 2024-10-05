Москва, 5 октября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Украинские военные, удерживающие Угледар Донецкой Народной Республики, заранее понимали, что город придётся сдать, и вывозили из него вооружения. Об этом 5 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» Вооружённых сил России с позывным Шаман.

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«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче», — рассказал он.

Шаман сообщил, что из города вывозили радиолокационные установки и другое наиболее ценное оружие. Это стало понятно, когда российские бойцы в ходе разведки обнаруживали вооружение, а потом его там не находили.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Войсковая группировка «Восток» ВС РФ в ходе обходного манёвра с флангов взяла город в клещи, и это стало ключом к победе. Чтобы избежать полного окружения украинские военные отступили.

Экипаж танка Т-80БВМ, первым прорвавшегося в Угледар во время штурма, продолжал участвовать в наступлении, даже когда закончились снаряды. Он прокладывал дорогу бойцам с помощью каткового трала. В ходе боя танку пробили пушку, но он продолжил выполнять задачу.

Бежавшие из Угледара бойцы ВСУ не успели вывезти всё вооружение. Российские бойцы обнаружили в городе брошенную западную военную технику, оружие и боеприпасы.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с ИА Регнум назвал освобождение Угледара одной из важнейших побед России в ходе спецоперации. Эксперт отметил, что город является важным узлом обороны на южнодонецком направлении. Контроль над ним позволит российским бойцам продвигаться дальше на запорожском направлении, выйти на границы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также к Днепропетровской области.