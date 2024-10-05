Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В освобожденном Угледаре российские штурмовики заполучили трофейную западную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября сообщило Минобороны РФ.

Кирилл Брага/РИА Новости

Военные добыли оставленные украинской армией оружие и боеприпасы, в числе которых польские бесшумные минометы, автоматические гранатометы производства Турции и США, а также стрелковое вооружение.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. При штурме группировка российских войск «Восток» провела обходной манёвр, нанесла удары с флангов и взяла в клещи Угледар. Это дало возможность прорвать оборону украинских формирований и освободить город.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток», первым прорвавшийся к городу с западного направления, продолжил идти в наступление, несмотря на израсходованный боекомплект. По словам водителя-механика танка с позывным Бурый, боекомплект быстро отстреляли. Когда снарядов уже не было, из лесополосы показался ручной противотанковый гранатомет украинской армии, и Т-80БВМ пробили пушку. Но экипаж решил дальше штурмовать позиции ВСУ.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 октября заявил, что освобождение Угледара показало мощь российского оружия и подтвердило бессмысленность поставок Киеву военной помощи Вашингтона. Он также назвал это событие впечатляющей победой российского духа.