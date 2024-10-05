Эксперт назвал важнейшую победу ВС РФ в ходе проведения СВО в 2024 году
Эксперт Дандыкин: освобождение Угледара — одна из важнейших побед ВС РФ в 2024 году
Москва, 5 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) — это одна из важнейших побед России в ходе проведения спецоперации в 2024 году. Об этом в субботу, 5 октября, заявил капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с ИА Регнум.
«Это важный узел обороны на южнодонецком направлении, который позволит освобождать [территории] дальше, если идти с юга на запорожское направление. Выходить на границы Донецкой и Луганской Народных Республик и выходить на границы вплоть Днепропетровской области», — рассказал собеседник агентства.
Зачистка населённого пункта, которая длилась на протяжении двух лет, оказалась одной из самых долгих. Сложность заключалась в том, что сам город находится на высоте и российские позиции просматривались на десятки километров вперед, пояснил Дандыкин.
Он отметил, что после освобождения Угледара у России появятся большие преимущества в вопросе развития железнодорожной инфраструктуры.
«Мы там строим железную дорогу через Мариуполь из Ростова и с заходом на Крым — это альтернативный источник снабжения и Вооруженных сил, и поставки всего необходимого в новые регионы. И, конечно же, это поставки грузов в Крым. Вторая альтернативная линия сейчас идет через Крымский мост, паромные переправы. Соответственно, в будущем у нас будут и пассажирские перевозки. Они будут даже быстрее, нежели чем через Крымский мост. Но это всё впереди, я думаю, это всё в следующем году будет происходить», — заключил военный эксперт.
Как передавало ИА Регнум, запуск новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь сделает атаки на Крымский мост фактически бессмысленными, а также позволит быстрее, эффективнее и гораздо дешевле доставлять всё необходимое в новые регионы России.
Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Населённый пункт был взят под контроль ВС РФ в результате успешных действий подразделений группировки войск «Восток».