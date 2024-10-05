Москва, 5 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) — это одна из важнейших побед России в ходе проведения спецоперации в 2024 году. Об этом в субботу, 5 октября, заявил капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с ИА Регнум.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Это важный узел обороны на южнодонецком направлении, который позволит освобождать [территории] дальше, если идти с юга на запорожское направление. Выходить на границы Донецкой и Луганской Народных Республик и выходить на границы вплоть Днепропетровской области», — рассказал собеседник агентства.

Зачистка населённого пункта, которая длилась на протяжении двух лет, оказалась одной из самых долгих. Сложность заключалась в том, что сам город находится на высоте и российские позиции просматривались на десятки километров вперед, пояснил Дандыкин.

Он отметил, что после освобождения Угледара у России появятся большие преимущества в вопросе развития железнодорожной инфраструктуры.

«Мы там строим железную дорогу через Мариуполь из Ростова и с заходом на Крым — это альтернативный источник снабжения и Вооруженных сил, и поставки всего необходимого в новые регионы. И, конечно же, это поставки грузов в Крым. Вторая альтернативная линия сейчас идет через Крымский мост, паромные переправы. Соответственно, в будущем у нас будут и пассажирские перевозки. Они будут даже быстрее, нежели чем через Крымский мост. Но это всё впереди, я думаю, это всё в следующем году будет происходить», — заключил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, запуск новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь сделает атаки на Крымский мост фактически бессмысленными, а также позволит быстрее, эффективнее и гораздо дешевле доставлять всё необходимое в новые регионы России.

Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Населённый пункт был взят под контроль ВС РФ в результате успешных действий подразделений группировки войск «Восток».