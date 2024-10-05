Вашингтон, 5 октября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в четырёх из семи колеблющихся штатов. Об этом написала 4 октября газета The Washington Post со ссылкой на данные опросов общественного мнения.

CNP/AdMedia/Global Look Press Камала Харрис

«Харрис лидирует в четырёх из семи колеблющихся штатов, которые, вероятнее всего, определят исход выборов», — сообщило издание.

Отмечается, что Харрис лидирует в Неваде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Харрис опередила Трампа по результатам опроса, проведённого американским каналом Fox News. Канал сообщил, что за неё готовы проголосовать 50% американцев, тогда как за Трампа — 48%.

В тот же день Харрис на предвыборном выступлении в американским штате Мичиган заявила, что результаты президентских выборов окажут влияние на людей по всему миру.

При этом 2 сентября Харрис заявила, что предвыборная гонка будет оставаться напряжённой до самого конца. По её словам, ориентироваться на результаты социологических опросов рано, поскольку ситуация может измениться до выборов в ноябре.