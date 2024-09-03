Штат Пенсильвания, США, 3 сентября, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность, что предвыборная гонка будет оставаться напряжённой до самого конца. Об этом она заявила 2 сентября в ходе выступления перед сторонниками в Питсбурге, штат Пенсильвания.

ИА Регнум Харрис, Уолц

«Мы знаем, что это будет напряжённая гонка до самого конца», — указала она.

По словам Харрис, ориентироваться на результаты ряда социологических опросов, показавших её лидерство над кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом по уровню поддержки среди населения, рано, поскольку ситуация может поменяться за оставшиеся два месяца до выборов в ноябре.

Как передавало ИА Регнум, съезд Демократической партии США, проходивший в период с 19 по 22 августа в Чикаго на спортивной арене United Center, завершился выдвижением Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента страны. В ходе своей речи политик заявила о намерении сосредоточиться на помощи среднему классу путём снижения налогов для них и пообещала продолжить поддержку Украины и НАТО. Своего соперника Дональда Трампа она охарактеризовала как несерьёзного человека и допустила, что его возвращение в Белый дом может привести к неблагоприятным для страны последствиям.

24 августа канадская организация Angus Reid Institute опубликовала результаты социологического опроса, показавшего, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 34 лет (59% против 30%), а также среди темнокожих избирателей (67% против 16%) и латиноамериканцев (57% против 33%). При этом Дональд Трамп заручился поддержкой среди белых избирателей (51% против 39%) и среди граждан возрастной группы старше 54 лет (49% против 40%).

Среди общего числа респондентов Харрис поддерживают 47% опрошенных, что на 3% выше показателя, зафиксированного месяц назад. Уровень поддержки Трампа при этом остался прежним — 42% от общего числа избирателей.

Опрос проводился с 19 по 23 августа 2024 года среди 1758 зарегистрированных американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус два процентных пункта.