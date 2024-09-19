Вашингтон, 19 сентября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей. Об этом свидетельствуют опубликованные 18 сентября результаты опроса, проведённого телеканалом Fox News.

DEMETRIUS FREEMAN/POOL/EPA/ТАСС Дональд Трамп и Камала Харрис

«В прошлом месяце у Трампа было преимущество в один процентный пункт, в то время как сегодня Харрис опережает его на два процентных пункта: 50% против 48%», — говорится в материале.

Отмечается, что треть опрошенных из числа выступивших в поддержку Харрис готовы поддержать кандидата от демократов из-за антипатии к Трампу, в то время как 72% из числа респондентов, поддержавших политика-республиканца, одобряют его деятельность.

Социологический опрос, в котором приняли участие 1102 зарегистрированных избирателя, проводился в период с 13 по 16 сентября. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Камала Харрис заявила, что предвыборная гонка будет оставаться напряжённой до самого конца. По её словам, ориентироваться на результаты социологических опросов рано, поскольку ситуация может измениться до выборов в ноябре.

21 июля президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. В августе вице-президента Камалу Харрис по итогам Национального съезда Демократической партии в Чикаго утвердили в качестве кандидата в президенты США от демократов. Выборы главы государства пройдут 5 ноября 2024 года.