Вашингтон, 20 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Результаты президентских выборов окажут влияние на людей по всему миру, заявила 19 сентября на предвыборном выступлении в американским штате Мичиган кандидат на пост главы государства от демократов, вице-президент страны Камала Харрис.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она отметила, что это мероприятие смотрят во всём мире. Выступление политика транслировал телеканал CNN. Вице-президент также сообщила, что успела провести встречи с более чем 150 мировыми лидерами.

Харрис уточнила, что речь идёт о «премьер-министрах, канцлерах и королях».

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Камала Харрис заявила, что якобы знает некоторых лидеров стран, которые смеются над кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Она также добавила, что общалась с представителями американского военного командования, и некоторые из тех, кто работал с экс-главой Белого дома, называли его «позором».

18 сентября стало известно, что Харрис стала первым за последние десятилетия кандидатом в президенты от Демократической партии, не получившим поддержку со стороны американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Teamsters.

Телеканал Fox News представил итоги опроса, согласно которым Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей. За неё готовы отдать голоса 50% респондентов, а за республиканца — 48%.