Москва, 5 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. В случае возобновления США ядерных испытаний Россия незамедлительно зеркально ответит на это. Об этом 5 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

По его словам, в случае начала свидетельствующих о возобновлении США ядерных испытаний процессов за Москвой «не заржавеет».

«Россия сразу же ответит зеркально», — сказал он в эфире телеканала RT.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Глава государства напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал договор о запрете подобных испытаний и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию.

При этом Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие (ЯО) только в случае угроз существованию и независимости, что прописано в государственной Стратегии. Начальник полигона на Новой Земле контр-адмирал Андрей Синицын 17 сентября заявил о готовности к возобновлению ядерных испытаний. По его словам, для проведения таких мероприятий создан весь штат, а также есть необходимые техника и вооружение.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября заявил, что Россия не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на «красную кнопку». При этом он заверил, что у России есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев киевского режима.