Архангельск, 17 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Полигон на Новой Земле в любое время готов к возобновлению ядерных испытаний. Об этом 17 сентября «Российской газете» заявил начальник полигона контр-адмирал Андрей Синицын.

National Nuclear Security Administration

Он подчеркнул, что для проведения соответствующих мероприятий создан весь штат, также имеется необходимые техника и вооружение.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объёме», ― отметил Синицын.

Он добавил, что к испытаниям на полигоне смогут приступить сразу, как только поступит команда.

«Если будет поставлена задача возобновить испытания, то она будет выполнена в поставленные сроки», — заявил контр-адмирал.

Синицин рассказал, что на Новой Земле регулярно проходят тренировки по отражению атак беспилотников. Дополнительно ведут подготовку операторов радиоэлектронной борьбы и тех специалистов, которые востребованы в зоне проведения спецоперации.

Контр-адмирал также заявил, что полигон среди прочего готов к отражению атак диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Российский лидер напомнил, что США не ратифицировали договор о запрете подобных испытаний, и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. Договор не вступил в законную силу окончательно, при этом российская сторона придерживается этих договорённостей, подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие (ЯО) только в случае угроз её существованию и независимости. Это прописано в государственной Стратегии, напомнил он. Президент добавил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 29 августа заявил, что в США вновь пытаются запугать Россию ядерным оружием, но у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 сентября сообщил, что Североатлантический альянс не видит, чтобы Россия предпринимала какие-либо действия в ядерной сфере, которые требуют реакции со стороны западных стран.