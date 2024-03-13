Москва, 13 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в случае, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, ещё надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», — предупредил президент в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».

Путин напомнил, что есть договор о запрете испытаний подобного рода. США не ратифицировали его, и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. Договор не вступил в законную силу окончательно.

«Но тем не менее мы придерживаемся этих договоренностей», — пояснил глава государства.

По словам Владимира Путина, Вашингтон рассматривает возможность проведения ядерных испытаний и связано это с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде.

«Вот такие идеи в определенных кругах в США витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», — заверил российский президент.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ноябре подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Частью договора стала Международная система мониторинга. Это глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети началась в 1997 году. Сейчас ввели в строй около 90% объектов. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.

Глава государства поднял вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 5 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что США до сих пор не ратифицировали этот документ. При этом в МИД России подчеркнули, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов с американской стороны.

Глава Национального управления ядерной безопасности при американском минэнерго Джилл Хруби в ноябре 2023 года заявила, что Вашингтон хотел бы возобновления диалога с Россией по теме контроля над вооружениями. По её словам, началу такого диалога мешает отсутствие позитивной атмосферы.