Москва, 20 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Россия не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на «красную кнопку». Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

«Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмём на «красную кнопку», несерьёзно. Убеждён, что в таких ситуациях у тех, кто принимает решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны», — сказал он.

Глава МИД заверил, что у России есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима.

«Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — обратил внимание министр.

Отвечая на вопрос о поставках Западом дальнобойного оружия Киеву, Лавров подчеркнул, что украинские военные не смогут сами его использовать, в этом будут участвовать специалисты из страны-производителя.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами западного производства якобы не будет нарушением красных линий, приводящим к эскалации конфликта. Он также поддержал Великобританию и Францию, выступивших за снятие ограничений на удары по территории РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала заявление Столтенберга фразой: «слабоумие и отвага». Она отметила, что тут дело не в нарушении «красных линий», а в здравом смысле.

Депутаты Европарламента 19 сентября проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Комментируя эту ситуацию, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что она может привести к третьей мировой войне. Депутат назвал это оголтелым и опасным популизмом, переходящим в шизофрению.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий призывы о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, так как это вопрос о том, будут ли страны НАТО непосредственно участвовать в конфликте на Украине. Москва в этом случае примет решения в соответствии с возникшими угрозами, подчеркнул глава государства.