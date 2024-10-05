Москва, 5 октября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с Днём учителя руководителей, преподавателей и работников подведомственных образовательных организаций, сообщает российское оборонное ведомство 5 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

В своём обращении он указал на роль педагогов для Вооружённых сил.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя! Ваш благородный, ответственный и самоотверженный труд заслуживает особого признания и уважения. Вы не просто передаете знания — вы формируете будущее нашей армии, воспитываете достойных защитников Отечества», — говорится в поздравительной телеграмме Белоусова, текст которой Минобороны опубликовало в своём Telegram-канале.

Министр также выразил уверенность, что преподаватели продолжат подготавливать всесторонне образованных граждан, воспитывать настоящих патриотов, способных приумножить славу России и её армии. Кроме того, Белоусов пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов в их деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее с Днём учителя российских педагогов поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что работа учителя вызывает особое уважение. Российский лидер добавил, что наша страна всегда славилась сильной педагогической школой.

2 сентября филиал Нахимовского военно-морского училища открылся в Мариуполе. Занятия в нём начали 240 учеников. Среди курсантов есть и те, кто прибыл на обучение из других регионов, включая ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Всего новый филиал готов принять 560 человек на обучение.