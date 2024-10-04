Москва, 5 октября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя, сообщает 5 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Рад поздравить всех вас с Днём учителя», — заявил он в своей речи, видеозапись которой опубликовал Кремль на своём сайте.

Глава государства выразил благодарность педагогам за их труд и отметил, что работа учителя вызывает особое уважение. Помимо этого, президент подчеркнул, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой.

Путин также отметил, что День учителя празднуют не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, а также все те, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием молодёжи.

Кроме того, российский лидер также пожелал педагогам и их ученикам успехов, здоровья и счастья.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. Он также поблагодарил учителей из Донбасса и Новороссии, а также из Курской, Брянской и Белгородской областей за их работу в непростых условиях.

С 30 сентября в Московской области началось проведение финальных этапов всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России» и «Директор года России».