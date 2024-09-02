Мариуполь, ДНР, 2 сентября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. К занятиям в новом филиале Нахимовского военно-морского училища, построенном в Мариуполе, приступили 240 ребят. Об этом 2 сентября сообщило «Донецкое агентство новостей».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На торжественном построении присутствовали три потока, начиная с 5-х по 7-е классы, каждый по 80 учащихся.

«Среди 240 поступивших курсантов в филиал Нахимовского училища есть и те, кто приехал из других регионов, включая Луганскую Народную Республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области», — отмечалось в материале.

Всего новый филиал готов принять 560 человек на обучение, и уже в следующем году руководство планирует достигнуть таких показателей.

Работы по строительству филиала в Мариуполе начались в сентябре 2022 года. Общая площадь всех строений достигла 60 тысяч кв. м. Закончить возведение нового образовательного объекта смогли за 350 дней, на семь месяцев раньше установленного госконтрактом срока.

Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ находится в Санкт-Петербурге. У него есть ещё четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах, в числе которых был и филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны. Также в Мариуполе после капитального ремонта открыли больницу интенсивного лечения на 165 коек. В медучреждение поставили инновационное оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создали первый региональный сосудистый центр, лабораторию для медицинских исследований.