Москва, 5 октября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Суд ещё в 2023 году приговорил к условному сроку за растрату в особо крупном размере бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова, который сейчас проходит по уголовному делу о сухпайках. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Вместе с ним был условно осужден и второй фигурант того расследования.

«Приговором Брянского военного суда от 7 декабря 2023 года Пешков и его подельник Белов Антон Дмитриевич были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»)», — сообщил источник, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что тогда Пешков свою вину не признал. Потерпевшей стороной по делу признали Министерство обороны РФ. В суде, где выносили приговор, отказались разглашать детали судебного решения.

Как сообщало ИА Регнум, новое уголовное дело, в котором фигурирует Пешков, касается хищения при поставках продовольственных пайков для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Следователи ранее предъявили полковнику обвинение в растрате.

В августе суд продлил ему срок содержания под стражей до 7 октября. Пешков находится в Следственном изоляторе №11 (СИЗО-11) в Московской области. Второй фигурант уголовного дела Пешкова согласился сотрудничать со следствием. Он даёт показания по делу и будет находиться под домашним арестом до 7 октября.