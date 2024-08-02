Москва, 2 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд ещё на два месяца продлил срок ареста бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову, обвиняемому в хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО.

Софья Сандурская/ТАСС Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу экс-полковник Дмитрий Пешков

«Продлить срок меры пресечения обвиняемому Пешкову на два месяца, то есть до 7 октября 2024 года», — огласил постановление судья.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе военного следователя, поскольку в уголовном деле имеется информация о специальной военной операции, в том числе о посягательстве на пайки для нужд СВО.

В этот же день стало известно, что в рамках расследования уголовного дела о хищениях полковнику предъявлено обвинение в растрате. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году, чуть менее чем через полгода после начала специальной военной операции.

Кроме того, 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов. Вину Павлов не признал. Имущество фигурантов дела было арестовано. По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Цена контрактов была завышена на 400 млн рублей, отмечало МВД.

Ранее уголовные дела были возбуждены против подозреваемого в коррупционных действиях бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемых во взятках начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, экс-замминистра обороны Тимура Иванова и начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Экс-командующий 58-й армией Иван Попов является фигурантом дела о мошенничестве.