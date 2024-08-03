Москва, 3 августа, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Решение сотрудничать со следствием принял второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд бойцов специальной военной операции, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Софья Сандурская/ТАСС Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу экс-полковник Дмитрий Пешков

По словам силовиков, он даёт показания по делу и отправлен под домашний арест сроком до 7 октября.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о хищениях при поставках пайков для бойцов возбудили менее чем через полгода после начала СВО. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. 2 августа суд постановил арестовать его. Полковника поместили в СИЗО, вину он не признал.

Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов. Вину он не признал. Имущество фигурантов дела было арестовано.

По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Цена контрактов оказалась завышена на 400 млн рублей, отмечали в МВД РФ.