Бейрут, 5 октября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на юге Ливана в ходе неудачной попытки Армии обороны Израилы (ЦАХАЛ) наступать в республике, сообщила 5 октября ливанская шиитская организация «Хезболла».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В заявлении в Telegram-канале группировки говорится, что израильские военные планировали приблизиться к населённому пункту Одайсе у границы двух стран. В результате взрыва ЦАХАЛ понёс потери. Количество погибших пока остаётся неизвестным.

«Хезболла» уточнила, что речь идёт не о единственной попытке израильских военных проникнуть на юг Ливана. Утверждается, что намерения ЦАХАЛ не увенчались успехом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям израильских военных, целью вторжения является уничтожение объектов «Хезболлы». Позже Армия обороны Израиля заявила, что задействовала в наземной операции в Ливане свои военно-воздушные силы и артиллерию.

5 октября ЦАХАЛ призвал жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться. Израильские военные отметили, что в целях безопасности мирные жители должны покинуть указанные здания и не приближаться к ним на расстояние не менее 500 метров. По словам Эдри, в ближайшее время ЦАХАЛ может нанести удары по этим домам, поскольку они якобы относятся к «Хезболле».

После этого израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута. Над местом атаки поднялся гигантский столб дыма.