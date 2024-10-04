Бейрут, 5 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух районов южного пригорода Бейрута эвакуироваться. Об этом 4 октября сообщил представитель ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Эдри, отметив, что в этих районах якобы выявлены объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

ИА Регнум Хезболла, армия Израиля

«Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности, для тех, кто находится в зданиях, указанных на картах, расположенных в районах Бурдж-аль-Бараджне… и Шувайфет», — говорится в сообщениях, опубликованных на странице представителя ЦАХАЛ в социальной сети X.

Он уточнил, что мирные жители в целях безопасности должны покинуть указанные здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров. По словам Эдри, в ближайшее время ЦАХАЛ может нанести удары по этим домам, поскольку они якобы относятся к «Хезболле».

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 октября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту. По данным телеканала Al Jazeera, израильская авиация атаковала район Башура в центре ливанской столицы. В результате удара, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли девять человек, ещё 14 пострадали. Как сообщал новостной канал Sky News Arabia, целью удара по центральному району Бейрута стал центр медицинской службы, связанный с «Хезболлой».

По данным ливанского министерства здравоохранения от 4 октября, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 2023 человека, в том числе 127 детей и 261 женщина. Ещё более 9,5 тысячи человек пострадали.