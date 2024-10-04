Воронеж, 5 октября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 5 октября обезвредили над территорией Воронежской области несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

Точное количество нейтрализованных БПЛА не уточняется. По словам Гусева, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области во второй раз за ночь объявили около 01:25 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 октября средства РЭБ подавили над Воронежской областью несколько беспилотников ВСУ. По словам Гусева, один из них упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, в результате чего загорелась пустая цистерна. Возгорание ликвидировано почти сразу после прибытия пожарных.

В течение ночи 4 октября, по информации Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 13 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской, Воронежской и Ростовской областей и ещё пять — над акваторией Азовского моря.