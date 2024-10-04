Воронеж, 4 октября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Возгорание, которое произошло на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области после падения сбитого украинского беспилотника, полностью ликвидировали. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

МЧС России

«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гусева, нефтебаза не получила ущерба в результате произошедшего, и сейчас сотрудники оперативных служб продолжают обходы территории, чтобы уточнить его последствия.

«На данный момент повреждений нигде не зафиксировано», — добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 октября российские средства радиоэлектронной борьбы подавили над Воронежской областью несколько беспилотников украинских боевиков. По словам Гусева, один из них упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, в результате чего возникло возгорание пустого резервуара.

Утром 4 октября стало известно, что российские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили в общей сложности 18 украинских дронов в нескольких регионах РФ. По данным Минобороны, шесть из них нейтрализовали в Белгородской области и Воронежской области, пять — над Азовским морем, а ещё один — в Ростовской области.