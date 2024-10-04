Москва, 4 октября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Ночью 4 октября российские военные уничтожили и перехватили в общей сложности 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Для обезвреживания целей использовались средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что по шесть дронов удалось нейтрализовать в Белгородской области и Воронежской области. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, а ещё один — в небе над Ростовской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в ночное время губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили над территорией региона несколько дронов ВСУ. При этом один из вражеских аппаратов упал на территорию нефтебазы, из-за чего на объекте загорелась пустая цистерна.