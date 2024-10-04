Дублин, 5 октября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Ирландия проигнорировала требование Израиля о выводе её миротворцев с территории Ливана, действующих в составе Временных сил ООН (UNIFIL). Об этом сообщила 4 октября газета The Irish Times со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

Собеседник журналистов рассказал, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила соответствующие запросы в штаб-квартиру UNIFIL. Кроме того, израильские власти предъявляли подобные требования отдельным странам, миротворцы которых служат в Ливане.

Отмечается, что Ирландия объяснила свой отказ тем, что передвижением военнослужащих UNIFIL занимается Организация Объединенных Наций и командования на местах базирования этих сил.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям израильских военных, целью вторжения является уничтожение объектов «Хезболлы». Позже Армия обороны Израиля заявила, что задействовала в наземной операции в Ливане свои военно-воздушные силы и артиллерию.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, ситуация в Ливане может спровоцировать во всём регионе гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека.

2 октября Израиль объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что израильские власти, приняв такое решение, показали, что не допускают никакой роли Организации Объединённых Наций в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.