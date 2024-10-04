Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Подрыв автомобиля и убийство сотрудника службы безопасности Запорожской атомной станции является спланированной диверсией киевского режима. Об этом 4 октября заявил сенатор Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрий Ворона.

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По его словам, теракт в отношении мирного населения призван запугать жителей подконтрольных Киеву частей Запорожской, Харьковской, Херсонской областей и лишить их желания поддержать Россию.

«Просто агония жестокой банды клоунов. Но киевскому режиму не удастся это сделать, люди уже понимают, что в России их ждет развитие и будущее, а Украина — государство-террорист», — процитировало его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября под автомобилем в Энергодаре сработало взрывное устройство. В результате погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС, бывший председатель Совета депутатов города Андрей Короткий. Взрыв раздался, когда он сел в машину.

СК возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых устройств (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал убийство подчинённого ужасающим и бесчеловечным террористическим актом. Он выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что совершившие злодеяние должны быть наказаны.

Находящихся на Запорожской АЭС экспертов Международного агентства по атомной энергии проинформировали об убийстве сотрудника станции путём подрыва автомобиля. Машина Короткого практически полностью выгорела изнутри. Вокруг автомобиля на большое расстояние разлетелись обломки.