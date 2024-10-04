Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Подрыв автомобиля и убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Андрея Короткого является ужасающим и бесчеловечным террористическим актом. Об этом 4 октября заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Кадр из видео

«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, ― это безрассудный, запредельный шаг», ― подчеркнул Черничук, слова которого привела пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что совершившие теракт должны быть наказаны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября под припаркованным у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре автомобилем сработало взрывное устройство. В результате погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС, бывший председатель Совета депутатов Энергодара Андрей Короткий. Взрыв раздался, когда он сел в машину.

СК возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых устройств (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).