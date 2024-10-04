Мелитополь, 4 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Находящиеся на Запорожской атомной электростанции эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о подрыве автомобиля сотрудника службы безопасности станции Андрея Короткого и о его гибели, заявила 4 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Кадр из видео

«Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об убийстве сотрудника службы безопасности станции Андрея Короткого», — процитировало Яшину агентство ТАСС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920727" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следком показал кадры машины, при подрыве которой в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС

Следственный комитет России опубликовал видео с места подрыва машины Короткого, которая практически полностью выгорела изнутри. Вокруг автомобиля на большое расстояние разлетелись обломки. Сотрудники ведомства проводят осмотр места ЧП. Опрошены свидетели, по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы.

По версии следствия, утром 4 октября под припаркованный у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре автомобиль Короткого было заложено самодельное взрывное устройство. Когда он сел в машину, бомба взорвалась. Сотрудник ЗАЭС скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщало ИА Регнум, директор ЗАЭС Юрий Черничук 4 октября заявил, что работник станции, бывший председатель Совета депутатов Энергодара Андрей Короткий погиб в результате совершённого киевским режимом теракта.

СК РФ возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).