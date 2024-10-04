Москва, 4 октября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Предстоящие новогодние праздники в России продлятся 11 дней — они начнутся 29 декабря и продлятся по 8 января 2025 года. Соответствующее постановление в пятницу, 4 октября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Global Look Press/Julia Klueva

При этом 4 и 5 января, которые являются праздничными днями, выпадают на субботу и воскресенье. Нерабочие дни перенесли на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

«Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября», — говорится в Telegram-канале кабмина.

Длинные выходные также в предстоящем году будут с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и с 2 по 4 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в конце этого месяца в России начнётся шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. После неё страна будет отдыхать в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября. С субботы выходной перенесли на прошедшее 30 апреля, чтобы были непрерывные нерабочие дни с 28 апреля по 1 мая.

Перед Новым годом россиян также ожидает шестидневная рабочая неделя. Длинные выходные начнутся с воскресенья.