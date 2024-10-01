Москва, 1 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Жителей России ожидает шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября в связи постановлением правительства РФ об утверждении праздничных и выходных дней на 2024 год, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

РИА Новости/Константин Кокошкин

Выходной с субботы перенесли на прошедшее 30 апреля. Правительство пошло на такой шаг, чтобы организовать непрерывные выходные и праздничные дни с 28 апреля по 1 мая.

Согласно постановлению, 2 ноября будет сокращённый рабочий день. Следующий день, воскресенье, остаётся выходным, а 4 ноября в России отмечают День народного единства, когда страна будет отдыхать.

Как передавало ИА Регнум, в конце это года будет ещё одна шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. С воскресенья начнутся длинные новогодние выходные.

Министерство труда России в июле подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. По нему новогодние праздники будут длится 11 дней, до 8 января.

Документ также предусматривает, что в феврале выходными будут 22 и 23 числа, несмотря на то, что День защитника Отечества совпадёт с воскресеньем. За счёт этого будет выходным четверг 8 мая. Праздничный Международный женский день попадает на субботу, этот выходной предлагают перенести на пятницу 13 июня.

Длинные выходные запланированы с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня. В ноябре страна будет отдыхать с 2 по 4 число, перед этим отработав шесть дней.