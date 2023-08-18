Москва, 18 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин 18 августа утвердил праздничные и выходные дни в России в 2024 году, сообщила 18 августа пресс-служба правительства в своём Telegram-канале.

Правительство Российской Федерации

Так, в новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 10 дней с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Кроме того, было решено перенести нерабочие дни с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля, а также с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявлял, что в Госдуме обсуждали возможное введение «длинных» майских праздников (с 1 по 9 мая) в 2024 году. По его словам, майские праздники, которые сейчас состоят из двух частей, должны идти без перерыва, чтобы у граждан была возможность полноценно отдохнуть.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уже пояснял, что на праздники 23 февраля и 8 Марта граждане России будут отдыхать три дня подряд, так как оба праздничных дня выпадают на пятницу. А к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах. При этом рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.