Вашингтон, 4 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что проблема миграции разорвёт Евросоюз на части, если Брюссель не откажется от промигрантской политики и не начнёт защищать свои границы.

Кадр из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?»

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в своём аккаунте на платформе Х (бывш. Twitter) привёл слова Орбана, которые впоследствии прокомментировал Маск.

«ЕС зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции… Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ. Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса, а того, что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части», — написал Ковач.

Маск, ответив на это утверждение, назвал его «точным».

Как передавало ИА Регнум, глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуляш заявил 22 августа о намерении Венгрии отправлять нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев.

В ответ представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер назвала угрозы властей Венгрии отправить мигрантов в Брюссель неприемлемыми, противоречащими законам ЕС и подрывающими безопасность Шенгенской зоны.

2 октября Орбан в своём аккаунте в Х вновь написал о планах Венгрии отправлять мигрантов в Брюссель. Маск высказался в поддержку этой идеи, назвав её «хорошей».

В июне суд Евросоюза приговорил Венгрию к штрафу в размере 200 млн евро за нарушение общеевропейских правил по приёму мигрантов, а также к ежедневному штрафу в размере 1 млн евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда (до устранения нарушений).

Орбан в связи с этим отмечал, что новые правила миграции навязаны «империей [Джорджа] Сороса» и ситуация выглядит так, словно нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане.