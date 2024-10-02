Вашингтон, 3 октября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя поддержал американский предприниматель Илон Маск 2 октября в соцсети Х.

JD Lasica Илон Маск

Премьер Венгрии Орбан в своём аккаунте в соцсети Х пригрозил отправить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя. Такой шаг Орбан предлагал предпринять, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует затраты на охрану внешних границ ЕС.

«Хорошая идея», — прокомментировал Маск в своём аккаунте публикацию Орбана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил 22 августа об отправке Венгрией нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев.

В ответ представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер назвала угрозы властей Венгрии отправить мигрантов в Брюссель неприемлемыми, противоречащими законам ЕС и подрывающими безопасность Шенгенской зоны.

В июне суд Евросоюза приговорил Венгрию к штрафу в размере 200 млн евро за нарушение общеевропейских правил по приёму мигрантов, а также к ежедневному штрафу в размере 1 млн евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда (до устранения нарушений).

Орбан в связи с этим отмечал, что новые правила миграции навязаны «империей Сороса» и ситуация выглядит так, словно нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане.