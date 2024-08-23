Будапешт, 23 августа, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов отправлять прямиком в Брюссель пригрозили власти Венгрии, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев. Соответствующее заявление сделал 22 августа Гергей Гуйяш, глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, передает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как пояснил Гуйяш, Венгрия намерена как можно скорее добиться соглашения с Евросоюзом, так как не желает выплачивать ежедневно существенную сумму штрафа за нарушение правил приёма мигрантов.

«Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец до Брюсселя», — указал Гуйяш.

В июне суд Евросоюза приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро за нарушение общеевропейских правил по приёму мигрантов. Кроме того, по решению суда Венгрия обязана выплачивать ежедневно штраф в миллион евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, до устранения нарушений.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Орбан заметил, что новые правила миграции навязаны «империей Сороса» и ситуация выглядит так, словно нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане. Орбан подчеркнул, что не позволит превратить часть Венгрии в гетто для нелегальных мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле 2024 года был поддержан Европарламентом миграционный пакт, резолюции которого имеют рекомендательный характер. В мае реформа была утверждена Советом ЕС. У стран — членов Евросоюза есть два года на имплементацию его положений.

Пакт ЕС вводит обязательный принцип квотного расселения мигрантов по странам Евросоюза. Число принимаемых мигрантов страны ЕС могут сократить, внося пеню в бюджет Евросоюза за каждого непринятого переселенца. Доходы должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей.

Премьер-министр Венгрии Орбан отмечал, что Брюссель навязывает странам ЕС миграционный пакт, с которым Будапешт не согласен. Орбан добавил, что и Польша выступает против нововведения, а поэтому соглашение по новым правилам размещения мигрантов в европейских странах невозможно.