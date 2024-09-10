Брюссель, 10 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Угрозы властей Венгрии отправить мигрантов в Брюссель неприемлемы, заявила 10 сентября на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Janos Kummer / Global Look Press

«Объявление властями Венгрии о намерении отправить нелегальных мигрантов в Брюссель неприемлемо, одним словом. Такое действие нарушит европейское право и принцип взаимного доверия, а также подорвёт безопасность Шенгенской зоны», — сказала она.

Хиппер добавила, что Еврокомиссия в настоящее время находится в контакте с властями Венгрии, чтобы убедиться, что таких действий предпринято не будет.

Как передавало ИА Регнум, глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил 22 августа, что Венгрия будет отправлять нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев.

В июне суд Евросоюза приговорил Венгрию к штрафу в 200 млн евро за нарушение общеевропейских правил по приёму мигрантов. Кроме того, по решению суда Венгрия обязана выплачивать ежедневно штраф в миллион евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, до устранения нарушений.

Орбан в связи с этим отмечал, что новые правила миграции навязаны «империей Сороса» и ситуация выглядит так, словно нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане. Премьер Венгрии подчеркнул, что не позволит превратить часть Венгрии в гетто для нелегальных мигрантов.