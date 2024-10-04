Москва, 4 октября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. За период с 28 сентября по 4 октября в зоне проведения спецоперации 83 украинских военных сдались в плен ВС России. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

В ведомстве отметили, что 44 бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в ходе зачистки Угледара в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия за неделю потеряла свыше 16,6 тыс. военных. Наибольшие потери ВСУ составили в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Юг», «Центр» и «Север», где противник потерял 5110, 4210 и 3050 бойцов, уточнили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара российскими военными. После освобождения города глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в населённом пункте находятся порядка 115 мирных жителей, которым российские военные оказывают необходимую помощь.

Днём ранее украинское издание «Страна. ua» писало, что освобождение города позволит ВС России отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Угледар оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ, уточнялось в материале.