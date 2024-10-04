Москва, 4 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Угрозы безопасности Курской атомной электростанции, исходящие от киевского режима, походят на игру с огнём. Об этом 4 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Действительно, Киев продолжает играть с огнём», — сказал Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что все случаи атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС доводятся до сведения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси из-за участившихся случаев атак на станцию, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в районе Курчатова средства радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не относящейся к Курской АЭС.

Станция после попытки ВСУ совершить атаку на объект продолжила работать в штатном режиме. Нарушений радиационного фона зафиксировано не было.

Гросси в связи с провокациями ВСУ 27 августа посетил Курскую АЭС. Он заявил, что на станции возникла опасность ядерного инцидента.