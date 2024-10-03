Курск, 3 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В районе Курчатова средства радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Об этом 3 октября сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не относящейся к Курской атомной электростанции.

«На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Курская АЭС после попытки ВСУ совершить атаку на объект продолжает работать в штатном режиме. Нарушений радиационного фона зафиксировано не было.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с провокациями ВСУ 27 августа посетил Курскую АЭС. Он заявил, что на станции возникла опасность ядерного инцидента.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских боевиков по Курской АЭС. Глава государства также предложил киевскому режиму представить последствия зеркального ответа на такого рода действия.