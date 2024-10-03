Москва, 3 октября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция (АЭС) после попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершить атаку на объект продолжает работать в штатном режиме, нарушений радиационного фона зафиксировано не было. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В работе третий энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. Четвёртый энергоблок в плановом ремонте. Первый и второй блоки в режиме эксплуатации без генерации», — уточнила пресс-служба в Telegram-канале.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также 3 октября заявил в Telegram-канале, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолётного типа в районе Курчатова, где находится АЭС.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ неоднократно пытались нанести удар по Курской АЭС. 31 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия делает всё для предотвращения атак украинских боевиков на атомную электростанцию.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с провокациями ВСУ 27 августа посетил Курскую АЭС. Он заявил, что на станции возникла опасность ядерного инцидента.