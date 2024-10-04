Москва, 4 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в связи с продолжающимися атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС. Об этом в пятницу, 4 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Rosatom/Global Look Press Рафаэль Гросси

«Пока контактов с Гросси в планах Путина нет», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что киевский режим играет с огнём, угрожая безопасности атомной электростанции.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Гроссии сообщил, что МАГАТЭ планирует до конца года провести консультации с Россией. Он также выразил надежду на встречу с Путиным.

3 октября российские средства радиоэлектронной борьбы в районе Курчатова, где находится Курская АЭС, ликвидировали украинский беспилотник самолётного типа. Он при падении взорвался в хозяйственной постройке, которая не относится к электростанции.

Концерн «Росэнергоатом» после попытки атаковать Курскую АЭС сообщил, что она продолжает работать в штатном режиме. Специалисты не зафиксировали нарушений радиационного фона.

Украинские войска ранее не раз пытались наносить удары по Курской АЭС. 31 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Россия делает всё, чтобы предотвратить атаки ВСУ на атомный объект.

Гросси в связи с атаками украинских войск 27 августа посетил Курскую АЭС. Он заявил, что приехал на станцию, так как на ней возникла опасность ядерного инцидента из-за близости к району боевых действий.